Calcio | Spalletti | ' ora la maglia pesa di più | mantenere testa lucida'

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Napoli, 8 dic. (Adnkronos) - "L'unico problema di cui devo preoccuparmi domani è dei valori morali dei giocatori, dell'energia che devono esprimere ogni volta, di non accettare le situazioni che a volte determinano i risultati, per quello che vedo io i miei calciatori sono in salute. E' chiaro che poi in un momento in cui qualche risultato scricchiola, ladiventa un po' piùnte e c'è da esibire una forza mentale superiore e c'è dala". Lo ha detto il tecnico del Napoli, Lucianoalla vigilia della sfida di Europa League con il Leicester. "Serve motivazione, senso d'appartenenza, per noi sono tutte partite da dentro o fuori, se siamo a questo punto qui non abbiamo considerato decisive quelle all'inizio probabilmente, abbiamo commesso qualche ...

Pensiamo alla prestazione: dobbiamo andare oltre ai problemi", ha aggiunto. "Quelle come quella di domani sera sono partite importanti, che fanno la radiografia all'anima che hai. Sono gare ...Come si vive questa vigilia, la prima di una gara da dentro o fuori? 'Per me anche le prime amichevoli sono da dentro o fuori, noi ragioniamo così. Guai a chi interpreta le gare in maniera diversa, ...Lo ha detto il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti alla vigilia della sfida di Europa League con il Leicester. “Serve motivazione, senso d’appartenenza, per noi sono tutte partite da dentro o fuori, ...Alla vigilia del match col Leicester 'Abbiamo valori morali ed energia'.NAPOLI (ITALPRESS) - 'Per me l'unico vero problema del quale mi devo ...