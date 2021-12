Borse di studio e possibilità di formazione: intesa tra la Fir Campania e l’ANSI formazione (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Un’altra importante collaborazione messa a segno dalla Fir Campania. L’incontro tra il Presidente del comitato Rugby Campania, Giuseppe Calicchio ed il Presidente dell’Ente Ansi formazione, Ludovico Vessichelli ha infatti portato alla messa a disposizione, di 100 Borse di studio per il conseguimento della qualifica professionale di “Operatore all’assistenza educativa ai disabili”. Un importante partnership che offre ulteriori possibilità in termine di inclusione e formazione ai club campani. L’ accordo con ANSI, ente di formazione, rientra nel più vasto progetto di creare collaborazioni e sinergie che portino quante più possibilità di crescita e di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Un’altra importante collaborazione messa a segno dalla Fir. L’incontro tra il Presidente del comitato Rugby, Giuseppe Calicchio ed il Presidente dell’Ente Ansi, Ludovico Vessichelli ha infatti portato alla messa a disposizione, di 100diper il conseguimento della qualifica professionale di “Operatore all’assistenza educativa ai disabili”. Un importante partnership che offre ulterioriin termine di inclusione eai club campani. L’ accordo con ANSI, ente di, rientra nel più vasto progetto di creare collaborazioni e sinergie che portino quante piùdi crescita e di ...

