"Aveva paura di perdere. E così...". Mauro Corona umilia il coniglio Giuseppe Conte: una frase per seppellirlo (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Qui CartaBianca, la trasmissione di Bianca Berlinguer in onda su Rai 3, dove anche la puntata di martedì 7 dicembre si apre con il monologo a tutto campo dello scrittore-alpinista Mauro Corona. Si parla di cronaca, pandemia, feste e politica. E si parla anche di Quirinale. E Corona si spende in alcune considerazioni. In primis su Silvio Berlusconi: "Lo eleggerei presidente della Repubblica", premette sparigliando e stupendo la conduttrice. Dunque, aggiunge: "Lo voterei per poi vedere cosa succede e cosa fa! L'idea mi cattura", confessa. Dunque, un parere anche su Sergio Mattarella: "Ho visto tanti presidenti nella mia vita, ma mi sono piaciute la dolcezza e lo stile di Mattarella. Lo rivorrei al Colle". Insomma, un Corona indeciso tra Cav e il bis di Mattarella, Mario Draghi non pervenuto. Ma non è tutto. ...

