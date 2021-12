Viabilità Roma Regione Lazio del 07-12-2021 ore 09:15 (Di martedì 7 dicembre 2021) Viabilità DEL 7 DICEMBRE 2021 ORE 9.05 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER CASTELNUOVO DI PORTO, INCIDENTE CHE COMUNQUE NON HA CREATO PROBLEMI ALLA CIRCOLazioNE; CIRCOLazioNE CHE INVECE RESTA INTENSA SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA CASSIA BIS E SALARIA, PROSEGUENDO TRA CASILINA E APPIA, A COMPLICARE LA SITUAZIONE SU QUESTO TRATTO ANCHE UN INCIDENTE; CI SPOSTIAMO IN ESTERNA DOVE SI PROCEDE A RILENTO CON CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA Roma-FIUMICINO FINO ALLA TIBURTINA: TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, IN ENTRATA A PARTIRE DA TOR ... Leggi su romadailynews (Di martedì 7 dicembre 2021)DEL 7 DICEMBREORE 9.05 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SULLA DIRAMAZIONENORD SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER CASTELNUOVO DI PORTO, INCIDENTE CHE COMUNQUE NON HA CREATO PROBLEMI ALLA CIRCONE; CIRCONE CHE INVECE RESTA INTENSA SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA CASSIA BIS E SALARIA, PROSEGUENDO TRA CASILINA E APPIA, A COMPLICARE LA SITUAZIONE SU QUESTO TRATTO ANCHE UN INCIDENTE; CI SPOSTIAMO IN ESTERNA DOVE SI PROCEDE A RILENTO CON CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA-FIUMICINO FINO ALLA TIBURTINA: TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, IN ENTRATA A PARTIRE DA TOR ...

