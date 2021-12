Variante Omicron, Sudafrica: "Più contagiosa, ma meno grave" (Di martedì 7 dicembre 2021) La Variante Omicron del nuovo coronavirus potrebbe essere più contagiosa ma meno grave . Serviranno, però, ancora alcune settimane per un pronunciamento definitivo. I ricercatori del Medical Research ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 7 dicembre 2021) Ladel nuovo coronavirus potrebbe essere piùma. Serviranno, però, ancora alcune settimane per un pronunciamento definitivo. I ricercatori del Medical Research ...

Advertising

ladyonorato : Intanto, gli azionisti di Pfizer e Moderna guadagnano 7.8 miliardi in una settimana grazie alla scoperta della “pre… - manlius84 : Caro @HuffPostItalia leggo con sgomento questo articolo su #omicron: - istsupsan : ??#Variante #Omicron, nella piattaforma ICoGen ci sono al momento 11 sequenze ?? 7 del cluster in Campania ??1 in un p… - ClarkKe25897431 : RT @wushurabbit: La Pfizer perde il 5% in borsa (circa 14 miliardi di capitalizzazione) per la 'cattiva notizia' che la variante omicron è… - LucianaBowie : RT @b_1n0: Rispolverate la vostra compilation e balli preferiti, tirate a lucido i balconi. Per combattere la variante Omicron ci vuole #lo… -