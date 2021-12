Plusvalenze Juve, i Pm non cercano più la “carta segreta”: la situazione (Di martedì 7 dicembre 2021) Nell’ambito delle indagine sulle Plusvalenze, i Pm avrebbero smesso di cercare la “carta segreta” riguardante la Juventus e Cristiano Ronaldo Nuovi sviluppi nell’indagine Prisma raccontati da Tuttosport: la carta di Ronaldo non è saltata fuori. E probabilmente non salterà mai fuori visto che i pm hanno rinunciato a cercare il famigerato documento a cui fanno riferimento Federico Cherubini e Cesare Gabasio, avvocato della Juventus, in una delle intercettazioni in mano alla Procura. La carta non è emersa nel mare di documentazione sequestrata dagli inquirenti e – ammesso che sia esistita – la Juve non ha aiutato a trovarla. Risultato? Se ne riparlerà, eventualmente, in fase dibattimentale ma tutto rimarrà a livello di ipotesi. L’inchiesta, tuttavia, ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 dicembre 2021) Nell’ambito delle indagine sulle, i Pm avrebbero smesso di cercare la “” riguardante lantus e Cristiano Ronaldo Nuovi sviluppi nell’indagine Prisma raccontati da Tuttosport: ladi Ronaldo non è saltata fuori. E probabilmente non salterà mai fuori visto che i pm hanno rinunciato a cercare il famigerato documento a cui fanno riferimento Federico Cherubini e Cesare Gabasio, avvocato dellantus, in una delle intercettazioni in mano alla Procura. Lanon è emersa nel mare di documentazione sequestrata dagli inquirenti e – ammesso che sia esistita – lanon ha aiutato a trovarla. Risultato? Se ne riparlerà, eventualmente, in fase dibattimentale ma tutto rimarrà a livello di ipotesi. L’inchiesta, tuttavia, ...

Advertising

forumJuventus : (TS) Fine della caccia alla carta di Cr7. Al centro dell'indagine sulla Juve restano le plusvalenze. --->… - fattoquotidiano : L'INCHIESTA SULLA JUVE Il giro di figurine per aggiustare bilanci e debiti. Il fenomenale caso del difensore Romer… - Gazzetta_it : Caso plusvalenze, scende in campo anche il Codacons: 'Se accuse confermate, retrocessione e revoca scudetti'… - rickybization : @Wolly3112 @gaetpoli7 @CucchiRiccardo Fammi leggere (basta che non sia televomero o la cazzetta) le 75 plusvalenze… - apuntodandrea : Stamattina ho comprato il panettone da 15 euro della Juve, ma l'ho pagato 18. #juventus #Plusvalenze #panettone #vivalitalia -