Omicidio Milano con una motosega | fermato un uomo

(Di martedì 7 dicembre 2021) Undi 35 anni è statoin relazione all’di Pieratonio Secondi, l’82enne ucciso a coltellate e finito con una. Interrogato dal pubblico ministero l’indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere. Considerati i gravi di indizi a suo carico in ordine ai reati diaggravato e tentato incendio, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto e, dopo le formalità di rito, portato nel carcere diSan Vittore. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

...di indizi a suo carico in ordine ai reati diaggravato e tentato incendio, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto e, dopo le formalità di rito, portato nel carcere diSan ...E' stato rintracciato dai carabinieri nella farmacia in cui lavora come magazziniere a Melegnano e ora viene interrogato il presunto killer di Pierantonio Secondi. La ricerca è stata serrata, sulla ...Un uomo di 35 anni è stato fermato in relazione all'omicidio di Pieratonio Secondi, l'82enne ucciso a coltellate e finito con una motosega . Interrogato dal pubblico ministero l'indagato si è avvalso ...