“Mio padre è fuori di testa”. Massimo Ferrero arrestato, le intercettazioni choc della figlia (Di martedì 7 dicembre 2021) Finisce in manette Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria e produttore cinematografico. L’arresto arriva nell’ambito di un’inchiesta che riguarderebbe il fallimento di 4 società operanti nel settore alberghiero, turistico e cinematografico con sede in provincia di Cosenza, nel comune di Acquappesa. Sono anche stati disposti gli arresti domiciliari per altre 5 persone tra cui la figlia Vanessa (è accusata di aver sottratto 740 mila euro dalle casse della Ellemme Group Srl) e un nipote del presidente blucerchiato. In manette anche l’autista del numero uno doriano. Pesanti le parole usate dal gip nell’ordinanza di misura cautelare: “La particolare spregiudicatezza, la pervicacia e la scaltrezza manifestate dall’indagato nelle vicende in esame, unitamente all’elevata consistenza degli interessi ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 7 dicembre 2021) Finisce in manette, presidenteSampdoria e produttore cinematografico. L’arresto arriva nell’ambito di un’inchiesta che riguarderebbe il fallimento di 4 società operanti nel settore alberghiero, turistico e cinematografico con sede in provincia di Cosenza, nel comune di Acquappesa. Sono anche stati disposti gli arresti domiciliari per altre 5 persone tra cui laVanessa (è accusata di aver sottratto 740 mila euro dalle casseEllemme Group Srl) e un nipote del presidente blucerchiato. In manette anche l’autista del numero uno doriano. Pesanti le parole usate dal gip nell’ordinanza di misura cautelare: “La particolare spregiudicatezza, la pervicacia e la scaltrezza manifestate dall’indagato nelle vicende in esame, unitamente all’elevata consistenza degli interessi ...

FBiasin : "A Natale vedi di non lesinare, che io ti ho già regalato il turco". Il pragmatismo di mio padre. #Calhanoglu - fattoquotidiano : Cacciari, Freccero, Agamben, Mattei: nasce la "Commissione dubbio e precauzione". La figlia di Rodotà: non usino il… - altrogiornorai1 : "Mio padre non se ne doveva andare perchè me lo doveva" @Valerio_Scanu e il dolore per la perdita dell'amato papà T… - resio : RT @SardiniaPost: ?? Un reperto di quasi tremila fa messa all'asta a Londra. La presentazione del bronzetto nuragico: 'Acquistato dal padre… - frodo311071 : @ElyonKavod @nunzia0 @heather_parisi @giusbrindisi Mio cugino e mia zia( ma lei non l'ho considerata perchè anziana… -