Gaston Ramirez trova squadra | l’ex Sampdoria riparte dalla Serie B

E' ancora un calciatore in grado di fare la differenza in Serie A, figuriamoci nel campionato cadetto. Gaston Ramirez ha sposato un nuovo progetto, è ufficialmente un calciatore del Monza. La squadra di Galliani e Berlusconi è sempre più competitiva e punta senza mezzi termini alla massima categoria. Occupa il quinto posto, ma la zona promozione è distante appena tre punti. L'uruguaiano è un calciatore esperto ed è stato protagonista in Italia e Inghilterra. "Gastón Ramirez è un nuovo giocatore del Monza. Il talentuoso centrocampista ha firmato un contratto coi biancorossi fino al 30 giugno 2022".

