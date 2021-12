Ethicoin | arriva il token che paga le cure mediche a chi non può permetterselo

(Di martedì 7 dicembre 2021) Le criptovalute non sono solo un assert speculativo, ma anche queste rispondono oggi ai criteri di etica e sostenibiità. Nasce con questo proposito, la criptovaluta nata dal progetto Ethicare, una piattaforma di blockchain per leai meno fortunati. Ethicare per una sanità più equa Ethicare è una piattaforma sviluppata da una startup pugliese, basata su tecnologia blockchain, che permette di eliminare ogni forma di intermediazione e garantire alla campagna solidale maggiori standard di fiducia e responsabilità da parte di tutti gli attori in gioco: donatori, medici ed pazienti che non possono affrontare i costi di una cura o prestazione sanitaria. Attraverso Ethicare, medici e donatori concorrono autonomamente e senza intermediazione, a costruire una sanità più equa e sostenibile per chi non può permettersi di ...

Advertising

MyDigitalFin : ??#Donazioni Blockchain: arriva Ethicoin, il token che paga le cure mediche a chi ha bisogno - Il Sole 24 ORE… - Italia_Notizie : Blockchain: arriva Ethicoin, il token che paga le cure mediche a chi ha bisogno - fisco24_info : Blockchain: arriva Ethicoin, il token che paga le cure mediche a chi ha bisogno: Dall’esperienza della Banca delle… -

Ultime Notizie dalla rete : Ethicoin arriva

Il Sole 24 ORE

Oggi il 5% delle raccolte che vanno a buon fine viene trattenuto dallo smart - contract al momento del pagamento al medico, in cambio di un cashback in. L'è il nostro token, per la ...Oggi il 5% delle raccolte che vanno a buon fine viene trattenuto dallo smart - contract al momento del pagamento al medico, in cambio di un cashback in. L'è il nostro token, per la ...Dall’esperienza della Banca delle Visite in Puglia nasce Ethicare, piattaforma basata su Ethereum: offre visite specialistiche a chi non può pagarle ...