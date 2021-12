Digitale terrestre: è possibile vedere la TV senza decoder? Le alternative (Di martedì 7 dicembre 2021) Aria di cambiamenti anche per il Digitale terrestre. A farne le spese i dispositivi troppo vecchi. Molti si chiedono se si può vedere la TV senza decoder. Tv senza Digitale terrestre (AdobeStock)Tra i tanti problemi dell’ultimo periodo si è aggiunto anche il progressivo cambiamento delle frequenze del Digitale terreste. Un problema minore rispetto ai tanti altri ma che può toccare le finanze dei consumatori. Infatti, da quanto si è letto le trasmissioni non verranno viste da chi ha apparecchi troppo vecchi. Un problema non di poco conto se si hanno tanti dispositivi di questo tipo in casa. Questo ha portato tante persone a chiedersi se ci fosse un’alternativa. Un dispositivo in grado di trasmettere programmi ... Leggi su chenews (Di martedì 7 dicembre 2021) Aria di cambiamenti anche per il. A farne le spese i dispositivi troppo vecchi. Molti si chiedono se si puòla TV. Tv(AdobeStock)Tra i tanti problemi dell’ultimo periodo si è aggiunto anche il progressivo cambiamento delle frequenze delterreste. Un problema minore rispetto ai tanti altri ma che può toccare le finanze dei consumatori. Infatti, da quanto si è letto le trasmissioni non verranno viste da chi ha apparecchi troppo vecchi. Un problema non di poco conto se si hanno tanti dispositivi di questo tipo in casa. Questo ha portato tante persone a chiedersi se ci fosse un’alternativa. Un dispositivo in grado di trasmettere programmi ...

Advertising

radiokemonia : Stai ascoltando: Billy Ocean-Get Outta My Dreams, Get Into My Car La musica anni 80 solo su… - radiokemonia : Stai ascoltando: Pet Shop Boys-Heart La musica anni 80 solo su - GBPRegista : TURIDDU SUNNATURI (Libera interpretazione della leggenda di Salvatore Giuliano) Premi Trasmesso in TV sul che.93 d… - radiokemonia : Stai ascoltando: Stéphanie-One Love To Give La musica anni 80 solo su - radiokemonia : Stai ascoltando: Toto-Africa La musica anni 80 solo su -