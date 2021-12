Da due settimane gli studenti fanno lezione senza riscaldamento | in aula temperature sotto i 10 gradi

Advertising

TgLa7 : #Gimbe, in 2 settimane 390mila nuovi vaccinati. Con questo trend in due mesi rimarranno solo gli irriducibili - Agenzia_Ansa : 'Nelle ultime due settimane abbiamo ottenuto circa 390mila nuovi vaccinati'. Lo ha detto Nino Cartabellotta, presid… - Ruffino_Lorenzo : Il fattore settimanale di crescita dei casi è a 1,25 ed è pressoché stabile a questo livello da due settimane. Un t… - Kateink_ : RT @GianmarcoZagato: Natale è tra due settimane! Il tempo vola quando la tua vita cade a pezzi ?? - BORDEVSZ : RT @GianmarcoZagato: Natale è tra due settimane! Il tempo vola quando la tua vita cade a pezzi ?? -

Ultime Notizie dalla rete : due settimane

Il tasso del decennale di riferimento si è spinto fino a 0,87%, nuovo minimo di, e lo spread su Bund a 10 anni fino a 125 punti base, minimo dal 26 novembre. Oggi il Tesoro renderà noti ...... dato che nelle ultime 24 ore è aumentato di ben 500mila dosi (come potete scoprire dal bollettino di ieri ), confermando quindi una nuova forte spinta delle vaccinazioni nelle ultime. ...L'effetto del nuovo certificato verde:+390mila prime somministrazioni in due settimane. I dati di Gimbe fotografano un +30% negli ultimi 7 giorni ...Dopo sei settimane continua l'incertezza sulla direzione che prenderanno le quotazioni per il medio periodo. Come si vede dal grafico, infatti, le ...