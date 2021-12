Covid, quali regioni rischiano di passare in zona gialla (Di martedì 7 dicembre 2021) La Calabria ha dati che potrebbero portarla al cambio di colore già da lunedì 13 dicembre. Nelle ultime 24 ore, i nuovi positivi sono stati 224. Sarebbe l’unico territorio che, a oggi, potrebbe andare ad aggiungersi a Friuli Venezia Giulia e Alto Adige Leggi su tg24.sky (Di martedì 7 dicembre 2021) La Calabria ha dati che potrebbero portarla al cambio di colore già da lunedì 13 dicembre. Nelle ultime 24 ore, i nuovi positivi sono stati 224. Sarebbe l’unico territorio che, a oggi, potrebbe andare ad aggiungersi a Friuli Venezia Giulia e Alto Adige

Ultime Notizie dalla rete : Covid quali Sofia Goggia: 'Il tris in Canada? Sorpresa da sola. Bello l'abbraccio con la Brignone' Quell'appuntamento con la manicure Collari d'oro, il meglio dello sport italiano del 2020 premiato oggi a Milano Tra le quali Federica ... Su tutte le limitazioni dovute al Covid il mio approccio è di pensarci il meno possibile. Affronto ...

Il governo frena sulle deroghe al super green pass. E se l'Rt cresce ancora possibili nuove misure Resta il problema degli studenti tra i 12 e i 18 anni, ai quali è richiesto almeno il green pass ... Draghi non vuole fare retromarce su un provvedimento cruciale per la difesa dal Covid e anche il ...

Covid, quali regioni rischiano di passare in zona gialla Sky Tg24 In provincia 151 positivi e dieci morti in regione reggio emilia. Con 151 nuovi positivi al Covid (dei quali 99 asintomatici) e 1.616 malati la nostra provincia è quinta in regione per numero di contagiati. Per fortuna nessun decesso nella nostra ...

Effetto nefasto del Covid sulle missioni africane "Si dice che il mondo post-Covid sarà profondamente diverso da quello che abbiamo conosciuto e abitato fino a ora. Dunque è necessario che anche la cooperazione e la nostra Agenzia si rinnovino per af ...

