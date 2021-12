Costine alla brace? Non proprio, cosa state vedendo davvero: miracolo in cucina | Video (Di martedì 7 dicembre 2021) Le vedete queste meravigliose Costine alla brace? Vi fanno gusto? Benissimo, non si tratta di Costine alla brace. La curiosità arriva direttamente da Inae Tirado, 39 anni, di New York, la quale ha incantato i suoi fan con le immagini della sua ultima creazione. Bene, quello che vedete in verità è una torta di pandispagna alla vaniglia e cioccolato, con una copertura di ganache al cioccolato. La riproduzione di una costina alla brace è quasi perfetta e l'effetto ovviamente è voluto: sembra in tutto e per tutto maiale cotto al barbecue. La trovata ha ovviamente intercettato i complimenti dei fan di Inae Tirado: "Bellissima", scriveva uno. "Geniale", "Wow", commentavano gli altri su Instagram, laddove il Video ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) Le vedete queste meravigliose? Vi fanno gusto? Benissimo, non si tratta di. La curiosità arriva direttamente da Inae Tirado, 39 anni, di New York, la quale ha incantato i suoi fan con le immagini della sua ultima creazione. Bene, quello che vedete in verità è una torta di pandispagnavaniglia e cioccolato, con una copertura di ganache al cioccolato. La riproduzione di una costinaè quasi perfetta e l'effetto ovviamente è voluto: sembra in tutto e per tutto maiale cotto al barbecue. La trovata ha ovviamente intercettato i complimenti dei fan di Inae Tirado: "Bellissima", scriveva uno. "Geniale", "Wow", commentavano gli altri su Instagram, laddove il...

