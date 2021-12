“Come si calcola la maternità in caso di contratto stabilizzato?” (Di martedì 7 dicembre 2021) Buonasera, ho un contratto stabilizzato (indeterminato con agenzia interinale e determinato all’interno dell’azienda in cui lavoro), sono al primo mese di gravidanza, con scadenza contratto il 31-12-21. Se alla data di scadenza non mi sarà rinnovato il contratto all’interno dell’azienda, la maternità (in questo caso anticipata perché lavoro in un ambiente a rischio) Come verrà calcolata? Sulla base dello stipendio preso finora o sulla base di quanto percepirei esclusivamente con l’agenzia interinale? Grazie, arrivederci. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. Leggi su gravidanzaonline (Di martedì 7 dicembre 2021) Buonasera, ho un(indeterminato con agenzia interinale e determinato all’interno dell’azienda in cui lavoro), sono al primo mese di gravidanza, con scadenzail 31-12-21. Se alla data di scadenza non mi sarà rinnovato ilall’interno dell’azienda, la(in questoanticipata perché lavoro in un ambiente a rischio)verràta? Sulla base dello stipendio preso finora o sulla base di quanto percepirei esclusivamente con l’agenzia interinale? Grazie, arrivederci. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

