Champions League 2021 2022 | sorteggio ottavi | data | orario | tv e streaming

(Di martedì 7 dicembre 2021) Tutto pronto per glidi finale di. Archiviati i gironi, spazio alla fase ad eliminazione diretta ma prima occhi puntati su Nyon dove avrà luogo ildeglidi finale. L’urna è in programma alle 12:00 di lunedì 13 dicembre presso la Casa del Calcio Europeo. Ilverrà trasmesso in direttasul sito Uefa, oltre che su Sky Sport e insulla piattaforma Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale durante ilper scoprire le avversarie delle italiane. SportFace.

Advertising

Gazzetta_it : Il muro Romagnoli-Tomori. Milan, Salah si ferma così #MilanLiverpool #UCL - infoitsport : Champions League, Juventus-Malmoe, Massimiliano Allegri: 'Vincere ti fa stare meglio. Dybala? Sta bene e gioca' - MCalcioNews : Juventus, Allegri: 'Dybala sta bene e gioca. Kulusevski out' - junews24com : Allegri a Sky: «Morata tornerà a segnare. Ma più si innervosisce, peggio è» - - sportli26181512 : Ielpo: 'Il Milan sarà a proprio agio a San Siro, i tifosi aiuteranno la squadra': Mario Ielpo è intervenuto a Milan… -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League

Sky Sport

Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, alla vigilia dello scontro decisivo nel girone dicol Villarreal, dice che bisogna lasciarsi alle spella le belle vittorie in campionato e ripartire da zero: 'Veniamo da 5 vittorie importantissime di fila in campionato, ma domani ...... come fosse davvero sulle montagne russe, ha dovuto prender atto di notizie contrastanti che, inevitabilmente, non lo lasciano del tutto sereno alla vigilia dell'ultimo match di...Una squadra in grado di lottare per lo scudetto e la Champions League è l’Atalanta, la squadra di Gasperini è già forte e per gennaio è stato già bloccato un acquisto. Si tratta di Jeremie Boga, ...Mario Ielpo è intervenuto a Milan TV commentando la partita di Champions League in programma questa sera contro il Liverpool: “La partita con il Liverpool sarà una delle ...