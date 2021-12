Brooke Shields ricorda l’intervista da adolescente con Barbara Walters: “È stata criminale” (Di martedì 7 dicembre 2021) Brooke Shields ha ricordato dell'intervista fatta negli anni '80 da Barbara Walters, quando aveva appena 15 anni, durante la quale le vennero fatte domande molto intime. Brooke Shields è entrata nel mondo dello spettacolo da giovanissima, a soli 15 anni infatti era già sponsor di Calvin Klein, pubblicità che però le ha creato qualche problema durante un'intervista con Barbara Walters che oggi definisce "criminale". L'attrice, che oggi ha 56 anni, ha ricordato che per via della pubblicità per Calvin Klein, vennero fatti molte allusioni sessuali su di lei. Brooke Shields fece, poi, una serie di interviste, tra cui una con Barbara Walters, ... Leggi su movieplayer (Di martedì 7 dicembre 2021)hato dell'intervista fatta negli anni '80 da, quando aveva appena 15 anni, durante la quale le vennero fatte domande molto intime.è entrata nel mondo dello spettacolo da giovanissima, a soli 15 anni infatti era già sponsor di Calvin Klein, pubblicità che però le ha creato qualche problema durante un'intervista conche oggi definisce "". L'attrice, che oggi ha 56 anni, hato che per via della pubblicità per Calvin Klein, vennero fatti molte allusioni sessuali su di lei.fece, poi, una serie di interviste, tra cui una con, ...

ganjafr1end : Brooke Shields è la reincarnazione di Afrodite. - villaintine : •Un Castello Per Natale (2021) dir. Mary Lambert supportate il lavoro di Brooke Shields!!!!! ?? - VK4213 : Buongiorno ? Un film nuovo e romantico e poco impegnativo, in tema Natalizio? 'A castle for Christmas', con Brooke… - SimonaCroisette : RT @clairesjam: sto per guardare quella romcom su netflix con brooke shields solo perché è ambientata in scozia e lei ha detto che è fan di… - GiadaOrls : Io che scopro soltanto a fine film che la protagonista è Brooke Shields #uncastellopernatale -