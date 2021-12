Al via il concorso fotografico e poetico ‘I racconti di Terracina’ (Di martedì 7 dicembre 2021) Presentato oggi presso il Palace Hotel di Terracina dal consigliere comunale Sara Norcia e dal consigliere alla Regione Lazio Angelo Tripodi alla presenza anche del Sindaco di Sabaudia Giada Gervasi, del Sindaco di Sperlonga Armando Cusani e del Sindaco di Itri Giovanni Agresti, un particolare contest “I racconti di Terracina”, che vedrà la fotografia abbinata a composizioni poetiche per la valorizzazione del territorio pontino. Con il patrocinio del comune, la nuova sezione fotografica a entrare in concorso nelle pagine Instagram e Facebook dei racconti di Terracina a partire da febbraio 2022, interesserà l’intero territorio attraverso non solo le sue immagini più suggestive, ma anche con la poesia. Infatti insieme agli scatti verranno pubblicate anche composizioni inedite per riavvicinare il grande pubblico dei social ad un settore, ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 7 dicembre 2021) Presentato oggi presso il Palace Hotel di Terracina dal consigliere comunale Sara Norcia e dal consigliere alla Regione Lazio Angelo Tripodi alla presenza anche del Sindaco di Sabaudia Giada Gervasi, del Sindaco di Sperlonga Armando Cusani e del Sindaco di Itri Giovanni Agresti, un particolare contest “Idi Terracina”, che vedrà la fotografia abbinata a composizioni poetiche per la valorizzazione del territorio pontino. Con il patrocinio del comune, la nuova sezione fotografica a entrare innelle pagine Instagram e Facebook deidi Terracina a partire da febbraio 2022, interesserà l’intero territorio attraverso non solo le sue immagini più suggestive, ma anche con la poesia. Infatti insieme agli scatti verranno pubblicate anche composizioni inedite per riavvicinare il grande pubblico dei social ad un settore, ...

