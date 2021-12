A tu per tu con Angelo Rossi, autore de “Le leggende del Napoli” (Di martedì 7 dicembre 2021) Nel libro si racconta la storia azzurra con aneddoti e gesta dei personaggi più rappresentativi, con un capitolo speciale dedicato a Maradona Napoli – Si chiama “Le leggende del Napoli” ed é il libro di Angelo Rossi, giornalista professionista. Un testo in cui é raccontata la storia azzurra con aneddoti e gesta dei suoi personaggi più rappresentativi: da Sallustro a Mertens passando per Vinicio, Sivori, Juliano, Pesaola, Ferrara, Careca, Maradona, Hamsik, Cavani. Passione, sogni, speranze, miracoli e delusioni di una città dove il calcio viene sentito diversamente rispetto a Milano, Torino, Roma, Genova perché la squadra é solo una. E vanta nel palmares nientemeno che due scudetti, cinque Coppe Italia, due Supercoppe italiane, una Coppa Uefa, e milioni e milioni di tifosi sparsi per il mondo. Noi de ... Leggi su lopinionista (Di martedì 7 dicembre 2021) Nel libro si racconta la storia azzurra con aneddoti e gesta dei personaggi più rappresentativi, con un capitolo speciale dedicato a Maradona– Si chiama “Ledel” ed é il libro di, giornalista professionista. Un testo in cui é raccontata la storia azzurra con aneddoti e gesta dei suoi personaggi più rappresentativi: da Sallustro a Mertens passando per Vinicio, Sivori, Juliano, Pesaola, Ferrara, Careca, Maradona, Hamsik, Cavani. Passione, sogni, speranze, miracoli e delusioni di una città dove il calcio viene sentito diversamente rispetto a Milano, Torino, Roma, Genova perché la squadra é solo una. E vanta nel palmares nientemeno che due scudetti, cinque Coppe Italia, due Supercoppe italiane, una Coppa Uefa, e milioni e milioni di tifosi sparsi per il mondo. Noi de ...

