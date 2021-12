A Terni fischia Meraviglia | con lui il Benevento ha già vinto in trasferta

Leggi su anteprima24

(Di martedì 7 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Venerdì sera, in occasione della gara con la Ternana, ilritroverà Francescodi Pistoia. Il fischietto toscano ha già diretto la formazione di Fabio Caserta in questa stagione, precisamente nella vittoriosadi Crotone (0-2). Gli assistenti saranno Luigi Lanotte di Barletta e Gabriele Nuzzi di Valdarno. Il pugliese vanta diversi precedenti con la Strega, l'ultimo ad Ascoli (0-2) nell'attuale campionato. Il toscano, invece, è alla prima designazione in carriera con i sanniti. Il ruolo di quarto uomo è stato affidato a Daniele Perenzoni di Rovereto, altro "debuttante" con il. Al var ci sarà un campano, Fabio Maresca di Napoli, un incrocio che mancava dalla gara persa in casa con la Fiorentina (1-4) lo scorso anno,