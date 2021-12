Vite al Limite e la storia di Robert Buchel: l’uomo è morto durante la trasmissione (Di lunedì 6 dicembre 2021) Pesava circa 410 kg e l’unica speranza di riprendere in mano la sua vita era rappresentata dal dottor Nowzaradan e dalla sua clinica di Houston, in Texas, diventata famosissima grazie al programma Vite al Limite. I fan del docu reality in onda su Real Time si erano appassionati alla storia di Robert Buchel, 41enne che si è rivolto al celebre dottore per cercare di perdere almeno 150 chili e riuscire così a sposare la sua amata compagna Kathryn. Ma oltre al desiderio di salire all’altare con la sua partner, Robert si è affidato alle cure di Nowzaradan anche per provare a tornare a vivere normalmente, dato che ogni aspetto della sua esistenza, anche il più banale, dipendeva dalle persone che lo assistevano. Una dipendenza per il cibo cominciata a sei anni ma drasticamente peggiorata tre ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 6 dicembre 2021) Pesava circa 410 kg e l’unica speranza di riprendere in mano la sua vita era rappresentata dal dottor Nowzaradan e dalla sua clinica di Houston, in Texas, diventata famosissima grazie al programmaal. I fan del docu reality in onda su Real Time si erano appassionati alladi, 41enne che si è rivolto al celebre dottore per cercare di perdere almeno 150 chili e riuscire così a sposare la sua amata compagna Kathryn. Ma oltre al desiderio di salire all’altare con la sua partner,si è affidato alle cure di Nowzaradan anche per provare a tornare a vivere normalmente, dato che ogni aspetto della sua esistenza, anche il più banale, dipendeva dalle persone che lo assistevano. Una dipendenza per il cibo cominciata a sei anni ma drasticamente peggiorata tre ...

