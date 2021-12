Tesla Cybertruck - Elon Musk annuncia la versione a quattro motori (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il Cybertruck avrà una versione a quattro motori, parola di Elon Musk. Con l'ennesimo annuncio a sorpresa, il fondatore della Tesla è tornato ad alimentare l'interesse sull'atteso pick-up elettrico. annunciato nel 2019, il veicolo della Casa californiana andrà in produzione entro la fine del 2022 forte di un corposo portafoglio di prenotazioni già raccolte. Rivian e Hummer non spaventano. Chi credeva che il Cybertruck a tre motori sarebbe stato all'apice della gamma dovrà fare ulteriori valutazioni, ora che Elon Musk ha accennato a una variante con un motore elettrico per ogni ruota, capace di offrire il massimo livello di trazione su ogni terreno. Il numero uno della ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ilavrà una, parola di. Con l'ennesimo annuncio a sorpresa, il fondatore dellaè tornato ad alimentare l'interesse sull'atteso pick-up elettrico.to nel 2019, il veicolo della Casa californiana andrà in produzione entro la fine del 2022 forte di un corposo portafoglio di prenotazioni già raccolte. Rivian e Hummer non spaventano. Chi credeva che ila tresarebbe stato all'apice della gamma dovrà fare ulteriori valutazioni, ora cheha accennato a una variante con un motore elettrico per ogni ruota, capace di offrire il massimo livello di trazione su ogni terreno. Il numero uno della ...

