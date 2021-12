Temptation Island: Valeria Liberati rifarebbe il reality (Di lunedì 6 dicembre 2021) Valeria Liberati è stata una concorrente di Temptation Island. La donna, rispondendo ad alcune domande dei suoi fan, in queste ore ha rivelato di essere grata al programma e che, se potesse tornare indietro, rifarebbe tutto! Ecco le sue parole. La scorsa estate erano state due le edizioni di Temptation Island mandate in onda da Mediaset e in quella “ibrida” (alla quale avevano partecipato coppie vip ma anche Leggi su solodonna (Di lunedì 6 dicembre 2021)è stata una concorrente di. La donna, rispondendo ad alcune domande dei suoi fan, in queste ore ha rivelato di essere grata al programma e che, se potesse tornare indietro,tutto! Ecco le sue parole. La scorsa estate erano state due le edizioni dimandate in onda da Mediaset e in quella “ibrida” (alla quale avevano partecipato coppie vip ma anche

Advertising

Marti__Ml : Sul ciglio senza far rumore con GDL presente. È sicuramente lo stesso che mette la musica a Temptation Island. #uominiedonne - paolamontef : RT @scarletblack666: Parla Manila che ha voluto fare Temptation Island per verificare la sua relazione con Lorenzo … je serviva anda in mez… - marialkeating : RT @SupportRossi46: Disse quella che ha fatto miss italia 20 anni fa e nient’altro se non temptation island Come disse Alfonso una volta,… - Katia51330093 : Riflettevo sul fatto che a temptation island Manila mi piaceva molto,lei e lorenzo erano gli unici sensati ...credo… - 96iMGroot : ma anna pettinelli che è andata a temptation island? avevo completamente dimenticato mi sento male -