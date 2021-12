Tamberi: «Per me e Barshim l’etica è al primo posto tra i valori e l’amicizia è più importante del risultato» (Di lunedì 6 dicembre 2021) Al galà di Montecarlo, ieri, Gianmarco Tamberi e Mutaz Essa Barshim hanno ricevuto l’Inspiration Award. Il Corriere della Sera riporta oggi la loro intervista dopo il premio. Alle Olimpiadi di Tokyo hanno condiviso un oro che resterà indimenticabile. Tamberi parla di rispetto e di amicizia. «Lui è migliore di me per stile, costanza, altezze siderali raggiunte, è sempre stato un modello da seguire: tra le motivazioni che mi hanno spinto ad andare avanti c’è sempre stato il desiderio di raggiungere il suo livello. C’è rispetto reciproco dal primo giorno, l’amicizia è cresciuta strada facendo, l’infortunio ci ha uniti ancora di più». Continua: «Dal primo agosto non ci siamo più lasciati, ci sentiamo ancora più legati: è come se tra noi corresse un filo invisibile. Io a Ancona, lui a Doha, ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 6 dicembre 2021) Al galà di Montecarlo, ieri, Gianmarcoe Mutaz Essahanno ricevuto l’Inspiration Award. Il Corriere della Sera riporta oggi la loro intervista dopo il premio. Alle Olimpiadi di Tokyo hanno condiviso un oro che resterà indimenticabile.parla di rispetto e di amicizia. «Lui è migliore di me per stile, costanza, altezze siderali raggiunte, è sempre stato un modello da seguire: tra le motivazioni che mi hanno spinto ad andare avanti c’è sempre stato il desiderio di raggiungere il suo livello. C’è rispetto reciproco dalgiorno,è cresciuta strada facendo, l’infortunio ci ha uniti ancora di più». Continua: «Dalagosto non ci siamo più lasciati, ci sentiamo ancora più legati: è come se tra noi corresse un filo invisibile. Io a Ancona, lui a Doha, ...

