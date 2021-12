Tamberi e Barshim inseparabili dopo Tokyo | “Siamo fratelli di sangue”

Leggi su sportface

(Di lunedì 6 dicembre 2021) L’amicizia, che già c’era, ora si è consolidata. Gianmarcoe Mutaz Essasono stati due dei volti di2020, merito di quella medaglia d’oro condivisala gara di salto in alto. Hanno ricevuto l’Inspiration Award per questa storia di sport, tra rispetto e amicizia. “Lui è migliore di me per stile, costanza, altezze siderali raggiunte, è sempre stato un modello da seguire – racconta intervistato dal Corriere della Sera– tra le motivazioni che mi hanno spinto ad andare avanti c’è sempre stato il desiderio di raggiungere il suo livello. C’è rispetto reciproco dal primo giorno, l’amicizia è cresciuta strada facendo, l’infortunio ci ha uniti ancora di più. Dal primo agosto non cipiù lasciati, ci sentiamo ancora più legati: è come se tra noi corresse un ...