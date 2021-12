Spotify, la classifica dei brani e degli artisti più ascoltati nel 2021 in Italia (Di lunedì 6 dicembre 2021) Spotify, i brani più ascoltati nel 2021 Spotify è senza dubbio la piattaforma che maggiormente utilizziamo per la musica. Così come accade per Instagram, anch’essa alla fine dell’anno fa una… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 6 dicembre 2021), ipiùnelè senza dubbio la piattaforma che maggiormente utilizziamo per la musica. Così come accade per Instagram, anch’essa alla fine dell’anno fa una… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

AndreaAscolese : RT @AndreaAscolese: ???? Andrea Ascolese #Sorprendimi entra subito in #classifica e in #TopTen - AndreaAscolese : ???? Andrea Ascolese #Sorprendimi entra subito in #classifica e in #TopTen - an12frnc : RT @IlContiAndrea: #AllIWantForChristmasIsYou al primo posto della Classifica Global Spotify con 5 milioni di stream - off___gio : @_gingeer_ @sonoo_sottonaa @battiiston @nnotale @kantguista @ccatechismo @heiisherry @scassacaz @mimisissues… - IlContiAndrea : #AllIWantForChristmasIsYou al primo posto della Classifica Global Spotify con 5 milioni di stream -