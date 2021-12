Raccontare la pandemia coi disegni dei bambini. Inviateli al Foglio (Di lunedì 6 dicembre 2021) Al direttore - Il Censis ha certificato che ci sono ancora in giro italiani che credono che la Terra sia piatta e che il Covid non esista e per quanto pochi possano essere, è comunque roba difficile da digerire. Già impegnato in una difficile digestione mi casca l’occhio sulle foto dell’istallazione del Babbo Natale di Modena; si nota subito che con la candida barba e il cappello rosso d’ordinanza, il Babbo indossa anche un bel tutù. Come è noto, l’espressione artistica è libera e immaginifica, però poi non bisogna stupirsi se i bambini di quelle parti confondono i tortellini con i cappelletti e lo zampone con il cotechino o peggio credono che l’aceto balsamico sia un deodorante per auto.Valerio Gironi A proposito di bambini e a proposito di espressioni artistiche. Chiunque abbia a che fare ogni giorno con bambini desiderosi di ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 6 dicembre 2021) Al direttore - Il Censis ha certificato che ci sono ancora in giro italiani che credono che la Terra sia piatta e che il Covid non esista e per quanto pochi possano essere, è comunque roba difficile da digerire. Già impegnato in una difficile digestione mi casca l’occhio sulle foto dell’istallazione del Babbo Natale di Modena; si nota subito che con la candida barba e il cappello rosso d’ordinanza, il Babbo indossa anche un bel tutù. Come è noto, l’espressione artistica è libera e immaginifica, però poi non bisogna stupirsi se idi quelle parti confondono i tortellini con i cappelletti e lo zampone con il cotechino o peggio credono che l’aceto balsamico sia un deodorante per auto.Valerio Gironi A proposito die a proposito di espressioni artistiche. Chiunque abbia a che fare ogni giorno condesiderosi di ...

