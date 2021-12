Primi due laureati in "Climate change" al Politecnico di Torino (Di lunedì 6 dicembre 2021) Si tratta del primo corso di ingegneria in Europa dedicato ai cambiamenti climatici, con l'obiettivo di preparare una nuova generazione di professionisti in grado di rispondere alla sfide ambientali e sociali del nostro secolo Leggi su rainews (Di lunedì 6 dicembre 2021) Si tratta del primo corso di ingegneria in Europa dedicato ai cambiamenti climatici, con l'obiettivo di preparare una nuova generazione di professionisti in grado di rispondere alla sfide ambientali e sociali del nostro secolo

