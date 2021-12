Obbligo di Green Pass per accedere sui bus: l’Air riscontra 90 certificazioni irregolari (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Green Pass per accedere sui bus, 90 le certificazioni irregolari riscontrate dal personale di AIR. È questo il bilancio parziale dei controlli effettuati nel primo giorno di verifiche agli utenti. Da oggi, infatti, è entrata in vigore la norma che estende l’Obbligo del Green Pass “base” per accedere sugli autobus. L’azienda regionale di trasporto su gomma, per agevolare le operazioni delle forze dell’ordine, ha messo in campo una task force di 105 incaricati ai controlli delle certificazioni sia per il personale dipendente, che per i viaggiatori. I risultati dei controlli a campione (dati aggiornati alle 15.00) fanno registrare irregolarità nel 10% ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino –persui bus, 90 lete dal personale di AIR. È questo il bilancio parziale dei controlli effettuati nel primo giorno di verifiche agli utenti. Da oggi, infatti, è entrata in vigore la norma che estende l’del“base” persugli autobus. L’azienda regionale di trasporto su gomma, per agevolare le operazioni delle forze dell’ordine, ha messo in campo una task force di 105 incaricati ai controlli dellesia per il personale dipendente, che per i viaggiatori. I risultati dei controlli a campione (dati aggiornati alle 15.00) fanno registraretà nel 10% ...

