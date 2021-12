Myanmar, Aung San Suu Kyi condannata a quattro anni di carcere. Il video (Di lunedì 6 dicembre 2021) Myanmar, Aung San Suu Kyi condannata a quattro anni di carcere Roma, 6 dic. (askanews) – La Nobel per la pace e politica birmana Aung San Suu Kyi è stata condannata da un tribunale del Myanmar a quattro anni di carcere per incitamento a disordini pubblici e violazione delle norme sanitarie legate al Covid, ha detto il portavoce della giunta militare del Paese. Anche l’ex presidente Win Myint è stato condannato alla stessa pena; i due per ora non saranno trasferiti in carcere ma la giunta militare ha spiegato che dovranno affrontare altre accuse dai luoghi in cui si trovano attualmente, nella capitale birmana Naypyidaw. Amnesty International ha condannato la sentenza, ... Leggi su formiche (Di lunedì 6 dicembre 2021)San Suu KyidiRoma, 6 dic. (askanews) – La Nobel per la pace e politica birmanaSan Suu Kyi è statada un tribunale deldiper incitamento a disordini pubblici e violazione delle norme sanitarie legate al Covid, ha detto il portavoce della giunta militare del Paese. Anche l’ex presidente Win Myint è stato condannato alla stessa pena; i due per ora non saranno trasferiti inma la giunta militare ha spiegato che dovranno affrontare altre accuse dai luoghi in cui si trovano attualmente, nella capitale birmana Naypyidaw. Amnesty International ha condannato la sentenza, ...

Advertising

amnestyitalia : #Myanmar: dura condanna per Aung San Suu Kyi. Le forze armate sono determinate a eliminare ogni forma di opposizion… - Agenzia_Ansa : Il Nobel per la pace e politica birmana Aung San Suu Kyi è stata condannata da un tribunale del Myanmar a quattro a… - Corriere : Prima condanna per Aung Suu Kyi Quattro anni alla Nobel per la pace - leone150872 : RT @tvsvizzera: L'ex consigliera di Stato birmana (e premio Nobel) Aung San Suu Kyi è stata condannata da un tribunale del Myanmar a 4 anni… - Je_Scotti : RT @GirolamoMaggio: I media urlavano al colpo di stato! 4 anni ma non è ancora finita: la leader deposta del Myanmar Aung San Suu Kyi, ha r… -