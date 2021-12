Lobby | russi e soldi bruciati | l’Europa ha paura del suo sistema dei partiti

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Il Parlamento e la Commissione spingono per una severa riforma del meccanismo dei finanziamenti pubblici e privati. Ecco le loro proposte e tutti ieuropei e delle multinazionali ai gruppi di cui fanno parte Meloni, Salvini, Berlusconi e gli altri leader italiani

... ma rivista da Ivan Canu per adattarla all'inchiesta sulledel finanziamento pubblico. "Chi ... sommersa dai soldi, denuncia Carlo Tecce: tanto che Marco Damilano, nel suo editoriale, invoca ...... bypassando la Polonia e l'Ucraina, paesi che dal transito dei gasdottihanno sempre ricavato ... Un errore che la Merkel ha compiuto poiché 'impotente contro gli interessi della...Il Parlamento e la Commissione spingono per una severa riforma del meccanismo dei finanziamenti pubblici e privati. Ecco le loro proposte e tutti i soldi ...Stavano preparando un servizio diffamatorio contro Fanpage.it, un’operazione di delegittimazione che includeva calunnie nei confronti dei giornalisti. A portare avanti questo piano “di vendetta” per l ...