Lavoro, la giungla dei contratti collettivi: sono 933, 77 in più rispetto a un anno fa. Tridico: “La proliferazione punta a ridurre salari e tutele” (Di lunedì 6 dicembre 2021) “La questione salariale è aggravata dalla proliferazione dei cosiddetti contratti collettivi pirata che da fattore residuale è divenuto fenomeno largamente diffuso con effetti rilevanti sul nostro sistema di relazioni industriali”. Parola del ministro del Lavoro Andrea Orlando che da Bruxelles ha ribadito come i contratti nazionali sottoscritti da sigle di rappresentanza minori, fittizie o “di comodo” contribuiscano non poco all’emergenza del Lavoro povero in Italia. Cnel e Inps, che lunedì hanno presentato il nuovo Codice unico dei contratti, hanno contato al 22 novembre un totale di 933 contratti collettivi per i dipendenti del settore privato, 77 in più (+9%) ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) “La questioneale è aggravata dalladei cosiddettipirata che da fattore residuale è divenuto fenomeno largamente diffuso con effetti rilevanti sul nostro sistema di relazioni industriali”. Parola del ministro delAndrea Orlando che da Bruxelles ha ribadito come inazionali sottoscritti da sigle di rappresentanza minori, fittizie o “di comodo” contribuiscano non poco all’emergenza delpovero in Italia. Cnel e Inps, che lunedì hpresentato il nuovo Codice unico dei, hcontato al 22 novembre un totale di 933per i dipendenti del settore privato, 77 in più (+9%) ...

Advertising

OttobreInfo : RT @fattoquotidiano: Lavoro, la giungla dei contratti collettivi: sono 933, 77 in più rispetto a un anno fa. Tridico: “La proliferazione pu… - fattoquotidiano : Lavoro, la giungla dei contratti collettivi: sono 933, 77 in più rispetto a un anno fa. Tridico: “La proliferazione… - ClasNazionale : RT @Davide_Favero_: Il salario minimo nel variegato mondo del lavoro “giungla di precarietà e sfruttamento”. Sindacato CLAS:“necessario in… - Davide_Favero_ : Il salario minimo nel variegato mondo del lavoro “giungla di precarietà e sfruttamento”. Sindacato CLAS:“necessari… - MariellaLoi : @intuslegens Penso che la rivoluzione sarà fatta da tutti, viviamo in una giungla che anziché pensare al lavoro, al… -