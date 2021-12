Inter | Inzaghi | «Carriera di Ancelotti parla per lui E' un grandissimo»

Advertising

Inter : ??? | INZAGHI 'Ho a disposizione ragazzi straordinari, questo successo ci dà autostima' ?? - Inter : Le parole in conferenza stampa di Simone Inzaghi e Ivan Perisic in vista di #RealInter - capuanogio : Nell'azione del raddoppio di #Dzeko l'#Inter ha fatto 19 passaggi di fila di cui gli ultimi 5/6 praticamente tutti… - leggoit : Inter, caccia al primato contro il Real. Inzaghi «Dovremo fare meglio dell'andata» - imepicbrozo77 : RT @GoalItalia: Simone Inzaghi soddisfatto per la qualificazione dell'Inter agli ottavi di finale di Champions League ????? -

INVIATO A MADRID - In conferenza stampa insieme a Simonec'era Ivan Perisic, grande protagonista della stagione nerazzurra e in scadenza di contratto. si può dare un parallelo tra l'di ...INVIATO A MADRID - Simonepiù che al primo posto, che sarebbe un grande risultato per lui e per l', vuole una partita importante nel tempio del Real Madrid, dove il club nerazzurro ha vinto una sola volta. Il ...Al Santiago Bernabeu l’Inter si gioca il primato del girone, per essere testa di serie ai sorteggi degli ottavi (lunedì 13 dicembre, ore 12 a Nyon). Non ci sarà Correa, finito ...L'Inter vuole provare a conquistare il primato del girone D in Champions League e per riuscirci deve battere il Real Madrid al Santiago Bernabeu. Alla vigilia del match, Simone In ...