Ibrahimovic su Leao | “Lui è giovane | sta maturando | può crescere ancora tanto per il talento che ha”

Intervistato da Corriere TV, Zlatan Ibrahimovic spende alcune parole sul compagno di squadra Rafael Leao: "Tutti abbiamo un carattere diverso. Lui è giovane, sta maturando, può crescere ancora tanto per il talento che ha. Non riuscivo a stimolarlo. Se lui non si aiuta da solo, nessuno può aiutarlo. Prima di questa stagione è cambiato totalmente, ha capito da solo cosa fare".

