FA Cup | sorteggiato il terzo turno | entrano in scena le big di Premier League

(Di lunedì 6 dicembre 2021) È statoildi FA Cup in Inghilterra e ciò vuol dire che le biga far parte della competizione. Le gare sono in programma sabato 8 gennaio. Questo il programma completo delle sfide. Boreham Wood/St Albans City-AFC Wimbledon Yeovil Town-Bournemouth Stoke City-Leyton Orient Swansea City-Southampton Chelsea-Chesterfield Liverpool-Shrewsbury Town Cardiff City-Preston North End Coventry City-Derby County Burnley-Huddersfield Town West Browmich Albion-Brighton Kidderminster-Reading Leicester City-Watford Mansfield Town-Middlesbrough Hartlepool-Blackpool Hull City-Everton Bristol City-Fulham Tottenham-Morecambe Millwall-Crystal Palace Port Vale-Brentford Swindon Town-Manchester City Wigan-Blackburn Rovers Luton Town-Harrogate Town Birmingham City-Plymouth Argyle Manchester United-Aston ...

Advertising

sportface2016 : #FACup, sorteggiato il terzo turno: entrano in scena le big di #PremierLeague -

Ultime Notizie dalla rete : Cup sorteggiato

Vieneuno sconosciuto ecuadoriano, si chiama Byron Moreno e diverrà nostro malgrado il protagonista assoluto dello sciagurato mondiale italiano. Il 18 giugno 2002, il WorldStadium è ...Intanto, la LEN hagli abbinamenti per le semifinali di Euro: sarà derby siciliano con il Telimar. Andata a Palermo (12 gennaio), ritorno in casa (9 febbraio). Alla vigilia del match, ...È stato sorteggiato il terzo turno di FA Cup in Inghilterra e ciò vuol dire che le big entrano a far parte della competizione. Le gare sono in programma sabato 8 gennaio. Questo il programma completo ...Il tennis ripartirà nel 2022 con l'Atp Cup, un torneo per nazioni simile alla Coppa Davis che si disputerà in Australia, a Sydney, tra l'1 e il 9 gennaio. Ad affrontarsi le 16 Nazioni migliori in base ...