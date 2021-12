(Di lunedì 6 dicembre 2021) "Mi immagino che la situazione delicata in cui si trovapossa accelerare un avvicendamento alla guida della società ma non è scontato. Dal punto di vista sportivoin questi anni ha ...

Advertising

StraNotizie : Dossena: 'Ferrero ha fatto bene ma ora più facile cambio presidenza Samp' - telodogratis : Dossena: “Ferrero ha fatto bene ma ora più facile cambio presidenza Samp” - italiaserait : Dossena: “Ferrero ha fatto bene ma ora più facile cambio presidenza Samp” - fisco24_info : Dossena: 'Ferrero ha fatto bene ma ora più facile cambio presidenza Samp': 'Mi immagino che la situazione delicata… - TV7Benevento : Dossena: 'Ferrero ha fatto bene ma ora più facile cambio presidenza Samp'... -

Ultime Notizie dalla rete : Dossena Ferrero

Adnkronos

... l'augurio è che possa passare la mano a una persona che possa fare crescere la società ma dipenderà dalle decisioni di". L'ex centrocampista della Sampdoria, Beppe, si esprime così ...Sulla vicenda è intervenuto anche l'ex centrocampista della Sampdoria, Beppe: "Mi immagino che la situazione delicata in cui si trovapossa accelerare un avvicendamento alla guida ...Beppe Dossena, ex calciatore della Sampdoria, ha commentato l’arresto di Massimo Ferrero e il derby contro il Genoa: le sue dichiarazioni Beppe Dossena, ex calciatore della Sampdoria, ha commentato ...“Mi immagino che la situazione delicata in cui si trova Ferrero possa accelerare un avvicendamento alla guida della società ma non è scontato. Dal punto di vista sportivo Ferrero in questi anni ha ten ...