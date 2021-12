Chi sono i genitori di Giovanni Allevi? Un passato difficile, ma poi… (Di lunedì 6 dicembre 2021) Giovanni Allevi è uno dei pianisti più importanti della storia della musica italiana. Scorpiamo chi sono i genitori dell’artista. Giovanni Allevi (Getty Images)Tra i più importanti musicisti italiani c’è senza ombra di dubbio Giovanni Allevi. Il pianista, nonostante una formazione classica, si è riuscito ad imporre nella musica mainstream. Un risultato ottenuto grazie alle sue composizioni commerciali, che hanno saputo conquistare anche quella parte di pubblico non abituata ad ascoltare musica classica. Questo pomeriggio il compositore italiano sarà ospite nel talk show di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Nel salottino di Rai 1, il pianista marchigiano avrà l’occasione di raccontare i suoi nuovi progetti musicali e rivelare ... Leggi su chenews (Di lunedì 6 dicembre 2021)è uno dei pianisti più importanti della storia della musica italiana. Scorpiamo chidell’artista.(Getty Images)Tra i più importanti musicisti italiani c’è senza ombra di dubbio. Il pianista, nonostante una formazione classica, si è riuscito ad imporre nella musica mainstream. Un risultato ottenuto grazie alle sue composizioni commerciali, che hanno saputo conquistare anche quella parte di pubblico non abituata ad ascoltare musica classica. Questo pomeriggio il compositore italiano sarà ospite nel talk show di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Nel salottino di Rai 1, il pianista marchigiano avrà l’occasione di raccontare i suoi nuovi progetti musicali e rivelare ...

Advertising

stanzaselvaggia : A proposito di giornalismo e no vax: invitare in tv chi ha un’opinione diversa e chi dice falsità sono due cose div… - Rinaldi_euro : Si riferiva forse agli elettori che votarono Scelta Civica? “Gli italiani non sono fessi, è fesso chi crede siano f… - chiellini : Sono molto onorato per questo tredicesimo posto nella prestigiosa classifica del Pallone d’Oro e ringrazio chi mi h… - elianto63 : @eziomauro @repubblica Assurda per chi non conosce le cose e parla a vanvera tipo @eziomauro #Mauro. Basterebbe leg… - colvieux : Quando leggo un collega svalutare il lavoro altrui o l’approccio altrui, rimango scandalizzata e penso a quanto sia… -