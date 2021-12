Caso Peng | Federazione mondiale tennis non boicotterà Cina

Advertising

Agenzia_Ansa : La Women's Tennis Association (Wta), l'associazione che riunisce le giocatrici professioniste di tennis di tutto il… - amaryllide1 : RT @PaulistaNino: @panfilotto @amaryllide1 Il punto è che #PengShuai non è affatto scomparsa: ci sono state 2 videochiamate con il CIO (21/… - nexusSEI_6 : RT @TennisWorldit: 'La WTA ha più palle rispetto all'NBA e Lebron James', la difesa sul caso Peng - PaulistaNino : @qO__Qp Un bombardamento mediatico che omette il fatto che #PengShuai non è affatto scomparsa: il CIO ha avuto 2 vi… - PaulistaNino : @petronillarusso @maurobiani @repubblica @simopieranni Bisogna però precisare che l'articolo in questione è del 16/… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Peng

L'Itf, l'organo di governo mondiale del tennis, ha affrontato le pressioni per seguire la Wta sullo stop alle attività in Cina per il rifiuto di Pechino di dare assicurazioni su, che aveva ...Le accuse della tennistaShuai non entreranno probabilmente mai in un tribunale e lo sport va in crisi perché non ha la forza di gestire unche non si può costruire, non si riesce a valutare, ma non deve per forza ...MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - "L'immediata sospensione di tutti i tornei Wta in Cina, compreso Hong Kong" stabilita dal presidente dell'associazione tenniste, Steve Simon, trova il pieno sostegno di N ...En declaraciones a la BBC, el presidente de la ITF David Haggerty confirmó que celebrarán sus torneos previstos en China pese a la polémica generada por el caso de Peng.