Bufera Mediaset, La famosa conduttrice confessa tutto: “Cacciata per colpa di una collega che non vuole concorrenza” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Bufera a Mediaset. Sul tema del ruolo delle donne nella società si è espressa Francesca Fagnani, conduttrice di Le Belve che è stata accanto a Nicola Savino nell’ultima puntata de Le Iene. Perché in televisione si parla tanto della donna, dei suoi diritti e dei suoi poteri, ma gli studi televisivi non sono esenti da maschilismo e differenze. “In tutte le redazioni in cui ho lavorato, anche le più progressiste, ho guadagnato meno dei colleghi maschi di pari livello e questo purtroppo è solo uno dei problemi. La verità è che sul tema della parità anche noi, che facciamo informazione e che vogliamo insegnare agli altri come si fa, non siamo meglio di loro”“Negli ultimi anni ho visto accadere molte cose bizzarre nel mondo del giornalismo“, ha esordito Francesca Fagnani. Poi ha spiegato: “Come talk show dove il politico di turno può ... Leggi su cityroma (Di lunedì 6 dicembre 2021). Sul tema del ruolo delle donne nella società si è espressa Francesca Fagnani,di Le Belve che è stata accanto a Nicola Savino nell’ultima puntata de Le Iene. Perché in televisione si parla tanto della donna, dei suoi diritti e dei suoi poteri, ma gli studi televisivi non sono esenti da maschilismo e differenze. “In tutte le redazioni in cui ho lavorato, anche le più progressiste, ho guadagnato meno dei colleghi maschi di pari livello e questo purtroppo è solo uno dei problemi. La verità è che sul tema della parità anche noi, che facciamo informazione e che vogliamo insegnare agli altri come si fa, non siamo meglio di loro”“Negli ultimi anni ho visto accadere molte cose bizzarre nel mondo del giornalismo“, ha esordito Francesca Fagnani. Poi ha spiegato: “Come talk show dove il politico di turno può ...

