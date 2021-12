Bonus Formazione 4.0, nessuna proroga: tutte le informazioni utili fino a fine 2022 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il Bonus Formazione 4.0, introdotto lo scorso anno dal Ministero allo Sviluppo Economico per agevolare la transizione digitale e implementare il bagaglio di competenze dei lavoratori dipendenti, non è stato prorogato: ciò vuol dire che la misura resta valida fino al 31 dicembre 2022. Con la volontà di facilitare l’utilizzo di nuove tecnologie applicate ai processi produttivi e ai modelli aziendali, il Bonus Formazione 4.0 è intervenuto in questi ultimi dodici mesi con l’erogazione di corsi e video lezioni, spesso in FAD o in DAD, dove la volontà dell’azienda di formare il personale su nuove tecnologie viene “premiata” con un credito d’imposta che oscilla fra il 30 e il 50 percento (a seconda della dimensione aziendale), salendo anche al 60 in caso ... Leggi su fmag (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il4.0, introdotto lo scorso anno dal Ministero allo Sviluppo Economico per agevolare la transizione digitale e implementare il bagaglio di competenze dei lavoratori dipendenti, non è statoto: ciò vuol dire che la misura resta validaal 31 dicembre. Con la volontà di facilitare l’zzo di nuove tecnologie applicate ai processi produttivi e ai modelli aziendali, il4.0 è intervenuto in questi ultimi dodici mesi con l’erogazione di corsi e video lezioni, spesso in FAD o in DAD, dove la volontà dell’azienda di formare il personale su nuove tecnologie viene “premiata” con un credito d’imposta che oscilla fra il 30 e il 50 percento (a seconda della dimensione aziendale), salendo anche al 60 in caso ...

