Aurora Ramazzotti, il venticinquesimo compleanno si trasforma in un weekend di festa: tutta l’organizzazione (Di martedì 7 dicembre 2021) Aurora Ramazzotti è riuscita a ritagliarsi degli spazi televisivi e radiofonici solo per lei, creandosi una carriera promettente. E, anche se la figlia d’arte non intende seguire le orme televisive della mamma Michelle Hunziker, il talento alla conduzione di Aurora Ramazzotti è già uscito fuori. Anche suoi social network la figlia di Eros Ramazzotti è molto seguita e Aurora li utilizza anche per lanciare dei messaggi importanti. La conduttrice è stata protagonista, a esempio, di una campagna contro il catcalling e di una per promuovere la bellezza naturale. Aurora Ramazzotti ha compiuto venticinque anni nell’ultimo weekend. La figlia d’arte ha voluto festeggiare in grande, con un intero weekend di feste come ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 7 dicembre 2021)è riuscita a ritagliarsi degli spazi televisivi e radiofonici solo per lei, creandosi una carriera promettente. E, anche se la figlia d’arte non intende seguire le orme televisive della mamma Michelle Hunziker, il talento alla conduzione diè già uscito fuori. Anche suoi social network la figlia di Erosè molto seguita eli utilizza anche per lanciare dei messaggi importanti. La conduttrice è stata protagonista, a esempio, di una campagna contro il catcalling e di una per promuovere la bellezza naturale.ha compiuto venticinque anni nell’ultimo. La figlia d’arte ha voluto festeggiare in grande, con un interodi feste come ...

