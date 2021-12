Accademia Volley | a Battipaglia vittoria col brivido

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minuti(Sa) – Soffre più del dovuto ma vince ancora l’che nell’ottava giornata del campionato nazionale di Serie B2 supera in trasferta la Battipagliesecon il punteggio di 3-1 (25-13, 25-16, 25-27, 25-21) confermando la sua imbattibilità in campionato. Una partita dai due volti quella giocata dalle giallorosse che, contro il fanalino di coda del torneo, riescono nei primi due set a controllare piuttosto agevolmente il gioco, senza risentire delle assenze di Pericolo e De Cristofaro. Il duo Russo-Russo e un’ottima Malatesta portano infatti l’sul doppio vantaggio e il sestetto beneventano dà l’impressione di poter portare agevolmente la partita in porto. E invece a partire dal terzo set si assiste a tutt’altra partita. La Battipagliese ...

