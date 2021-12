Varese | due ragazze aggredite in treno e stazione | individuati presunti stupratori

(Di domenica 5 dicembre 2021) Sono due le persone individuate dagli investigatori sospettate di essere gli autori dello stupro ai danni di una ragazza sulla linea Milano-e di una tentata violenza nelladi Vedano Olona, in provincia di. Per loro, un italiano e un nordafricano, starebbe per scattare un provvedimento di fermo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Entrambe erano poi state trasportate, in stato di choc, all'ospedale Del Ponte diper le medicazioni e referti. Ipresunti stupratori sarebbero stati bloccati dai carabinieri in ...Pronto un provvedimento di fermo Sonole persone individuate dagli investigatori sospettate di essere gli autori dello stupro ai danni di una ragazza sulla linea Milano -e di una tentata violenza nella stazione di Vedano Olona,...La prima ragazza dopo essere stata aggredita è riuscita a fuggire dal convoglio, mettendosi in salvo. La seconda invece ha subito violenza.