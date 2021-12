Udinese | Gotti | «Contro l’Empoli dovremo correre tanto Su Becao »

Leggi su calcionews24

(Di domenica 5 dicembre 2021) Luca, tecnico dell’, ha parlato al sito ufficiale del club friulano alla vigilia del matchLuca, tecnico dell’, ha parlato al sito ufficiale del club friulano alla vigilia del match. Mister, come avete vissuto il post Lazio, vi ha dato un grande carica adrenalinica quel pari acciuffato così? «Quellala Lazio è stata una partita con dei contenuti emotivi forti. Ci siamo subito concentrati sulla gara di domani, dato il poco tempo a disposizione. Ci siamo focalizzati sul correggere le cose che non sono andate bene e che hanno permesso alla Lazio di fare tanti goal e, soprattutto, abbiamo recuperato le energie». In questi pochi giorni su quali aspetti ha insistito con i ...