Super green pass | arrivano i controlli-farsa

00:00 Sigla! 00:15 Da domani arriva il Super lasciapassare. Ancora divisi su bambini e nuova variante, ma Walter Ricciardi continua con le inutili "ricette" politiche. 04:16 Brunetta continua a sostenere che il green pass è un successo degli italiani. Alla faccia del successo! 05:20 Abrignani del Cts dice che con tre dosi siamo protetti bene. Se vabbè, come con la prima e seconda dose. Un po' come Roberto Burioni, quando vedono la telecamera perdono la testa! Tra gli esperti si salva solo Francesco Vaia. 09:38 Variante Omicron, per il Messaggero preoccupa. 11:05 Quirinale, Letta, per il Manifesto, ora pensa davvero a Draghi. Tajani no. 12:00 Parola ai commensali, grazie per le vostre donazioni! 12:21 La guerra nel M5s tra i grillini che non vogliono restituire i soldi. 13:44 Il Fatto prende in giro i giornalisti che ...

