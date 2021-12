Perché oggi, 5 dicembre 2021, Da noi a ruota libera non va in onda? (Di domenica 5 dicembre 2021) Chi si sintonizzerà nel pomeriggio di oggi, domenica 5 dicembre 2021, per seguire le interviste di Da noi a ruota libera, potrà rimanere deluso: il programma condotto da Francesca Fialdini e che solitamente va in onda subito dopo Domenica In, infatti, non va in onda. Come mai Da noi a ruota libera non va in onda? Il motivo è semplice: il programma è andato in pausa per fare spazio alla finale dello Zecchino d’Oro 2021, la rassegna canora dedicata ai più piccoli e giunta alla 64esima edizione. Se venerdì e sabato si sono tenute le prime due giornate di esibizione dei giovanissimi cantanti con le canzoni in gara, oggi tocca alla finale. Per l’occasione, a condurre c’è Carlo Conti, che ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 5 dicembre 2021) Chi si sintonizzerà nel pomeriggio di, domenica 5, per seguire le interviste di Da noi a, potrà rimanere deluso: il programma condotto da Francesca Fialdini e che solitamente va insubito dopo Domenica In, infatti, non va in. Come mai Da noi anon va in? Il motivo è semplice: il programma è andato in pausa per fare spazio alla finale dello Zecchino d’Oro, la rassegna canora dedicata ai più piccoli e giunta alla 64esima edizione. Se venerdì e sabato si sono tenute le prime due giornate di esibizione dei giovanissimi cantanti con le canzoni in gara,tocca alla finale. Per l’occasione, a condurre c’è Carlo Conti, che ...

Ultime Notizie dalla rete : Perché oggi I partiti bocciano Draghi, il premier voleva dare soldi ai poveri Oggi sono più del doppio. E questo è successo mentre la globalizzazione riduceva in modo consistente la povertà assoluta nel mondo. L'Italia va in controtendenza. Bisognerà capire perché. Ma non ...

Papa Francesco tra i migranti sull'Isola di Lesbo: 'Fermiamo questo naufragio di civiltà' ... esposti a venti gelidi e a ogni tipo di condizione atmosferica perché il campo sorge a ridosso del ... Lo ha dichiarato il vicepresidente della Commissione europea, Margaritis Schinas, presente oggi ...

