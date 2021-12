Nuove dinamiche in Medio Oriente, l’Italia non resti spettatrice (Di domenica 5 dicembre 2021) La recente visita del ministro Di Maio al padiglione italiano del Word Expo 2020 sembra suggerire una volontà di reset delle relazioni con gli Emirati Arabi Uniti. Visti gli sviluppi che stanno mutando il volto del Medio Oriente, si tratta di un’evoluzione da incoraggiare e approfondire, affinché l’Italia possa aggiornare il suo status regionale e non rimanere spettatrice. Negli ultimi mesi le dinamiche geopolitiche in Medio Oriente si sono evolute drasticamente. L’avvio della presidenza Biden ha rappresentato uno scossone che ha spinto i governi della regione a ristrutturare le proprie agende e rimescolare le carte in tavola – non a un livello strategico, quanto nella conduzione tattica della partita. All’orizzonte si sono palesate Nuove intese, ... Leggi su formiche (Di domenica 5 dicembre 2021) La recente visita del ministro Di Maio al padiglione italiano del Word Expo 2020 sembra suggerire una volontà di reset delle relazioni con gli Emirati Arabi Uniti. Visti gli sviluppi che stanno mutando il volto del, si tratta di un’evoluzione da incoraggiare e approfondire, affinchépossa aggiornare il suo status regionale e non rimanere. Negli ultimi mesi legeopolitiche insi sono evolute drasticamente. L’avvio della presidenza Biden ha rappresentato uno scossone che ha spinto i governi della regione a ristrutturare le proprie agende e rimescolare le carte in tavola – non a un livello strategico, quanto nella conduzione tattica della partita. All’orizzonte si sono palesateintese, ...

