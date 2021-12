La donna con la labbra più grandi al mondo: 26 botox per diventare una bambola Bratz. Ecco chi è (Di domenica 5 dicembre 2021) A soli 24 anni, Andrea Ivanova ha un sogno: diventare una vera e propria bambola Bratz, con tratti caricaturali e labbra enormi. Originaria di Sofia, Bulgaria, Andrea si è sottoposta a diversi interventi chirurgici per modellare il suo viso e raggiungere il suo obiettivo. Ora, infatti detiene un record: è la ragazza con le labbra più grandi al mondo. Secondo quanto riporta il Daily Mail, ha confessato di essere in procinto di sottoporsi alla 27esima iniezione di botox nelle labbra, prima di Natale. Ma non solo. Per modificare la forma del suo viso e farsi ritoccare gli zigomi, la 24enne si è sottoposta a numerose altre operazioni. Ma di questo è felice: «Molti uomini da tutto il mondo mi scrivono sui social per ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 5 dicembre 2021) A soli 24 anni, Andrea Ivanova ha un sogno:una vera e propria, con tratti caricaturali eenormi. Originaria di Sofia, Bulgaria, Andrea si è sottoposta a diversi interventi chirurgici per modellare il suo viso e raggiungere il suo obiettivo. Ora, infatti detiene un record: è la ragazza con lepiùal. Secondo quanto riporta il Daily Mail, ha confessato di essere in procinto di sottoporsi alla 27esima iniezione dinelle, prima di Natale. Ma non solo. Per modificare la forma del suo viso e farsi ritoccare gli zigomi, la 24enne si è sottoposta a numerose altre operazioni. Ma di questo è felice: «Molti uomini da tutto ilmi scrivono sui social per ...

