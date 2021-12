Fortnite Capitolo 3 | svelata ufficialmente la Stagione 1 con un trailer

Leggi su tuttotek

(Di domenica 5 dicembre 2021) Nelle scorse ore, Epic Games ha svelatoil nuovo3 di, che inizierà ovviamente con la1, divulgandone anche un… “cappottato” I leak, nel mondo di internet, sono ormai all’ordine del giorno, specialmente per le software house più grandi ed affermate. Ne sa qualcosa Sony, che da mesi si vede anticipare i giochi gratuiti del PlayStation Plus da qualche utente, facendo saltare quel minimo effetto sorpresa che il servizio ancora regalava (trovate qui i giochi gratis di dicembre!). Un’altra vittima di leak inaspettati dell’ultimo periodo è stata anche Epic Games che, in procinto di lanciare il nuovo contenuto di, ha visto arrivare immagini in anteprima della nuova mappa in un teaser su… Tik Tok. Terminato infatti il ...