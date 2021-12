Draghi ad inizio anno punta a vaccinare anche i neonati?

(Di domenica 5 dicembre 2021) Avanti tutta.. È la direzione di Mario. Il banchiere prestato alla politicadal 16 dicembre ai 5-11 anni e a breveai. E’ “verosimile” che nel primo semestre del 2022 arrivi la vaccinazione per i bambini da zero a cinque anni. Ad anticiparlo è il presidente dell’Aifa e membro del Cts Giorgio Palù. “Moderna e Pfizer stgià facendo la sperimentazione nei più piccini, ma credo che sarà una questione di qualche mese”. La popolazione fino agli 11 anni, aggiunge, “ha 300 casi per 100 mila abitanti a settimana, l’incidenza più alta dell’infezione. Oggi – spiega Palù a Sky Tg24 – i bambini si ricoverano nella misura che è poco meno dell’1%. Non era così precedentemente con le varianti fino ad Alfa”.

Advertising

DSantanche : “Da inizio di quest’anno ci sono stati 63mila arrivi, 6 volte tanto rispetto al 2019'. #Draghi ammette il fallimen… - Corriere : 'Tutto giusto, tutto indispensabile, tutto più che urgente. Tutto pur di fermare in qualsiasi modo un’emergenza che… - DanieleMazza9 : RT @DSantanche: “Da inizio di quest’anno ci sono stati 63mila arrivi, 6 volte tanto rispetto al 2019'. #Draghi ammette il fallimento delle… - RobertoRenga : RT @Corriere: 'Tutto giusto, tutto indispensabile, tutto più che urgente. Tutto pur di fermare in qualsiasi modo un’emergenza che ha già fa… - Domenic20508867 : RT @DSantanche: “Da inizio di quest’anno ci sono stati 63mila arrivi, 6 volte tanto rispetto al 2019'. #Draghi ammette il fallimento delle… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi inizio

La Prima Pagina

...posto sin dall'. Sabino Cassese ha spiegato molto bene come la Costituzione non lo impedisca affatto, anzi lo consenta. Purtroppo, il Governo ha tante anime diverse al suo interno e, ...Ma resta in quel limbo in cui si sta muovendo il Paese dalla fine dell'estate, cioè dall'del semestre bianco: da un lato la luna di miele del governocon i mercati e gli osservatori ...Avanti tutta. Vaccinare anche i neonati. È la direzione di Mario Draghi. Il banchiere prestato alla politica punta dal 16 dicembre ai 5-11 anni e a breve ...Forza Italia frena (di nuovo) sulla possibilità di far «traslocare» Mario Draghi al Colle più alto. «Sarebbe uno ...